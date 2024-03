Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер изрази своята благодарност към номинираната за министър-председател на България Мария Габриел. Той призова от личния си профил в социалната мрежа Х "всички проевропейски и атлантически партии в България" да подкрепят нея и кабинета ѝ.

Габриел върна изпълнен първия мандат (ВИДЕО)

Вижте цялата публикация:

"Уважаема Мария Габриел,

Благодаря Ви за чувството за отговорност, за ангажираността и дълга Ви към всички българи. Призовавам всички проевропейски и атлантически партии в България да подкрепят Вас и Вашия кабинет и да се противопоставят на предстоящите предизвикателства в името на по-доброто бъдеще на България".

Dear @GabrielMariya, thank you for your sense of responsibility, and your commitment and duty to all Bulgarians. Calling on all pro-European and Atlantist parties in Bulgaria to support you and your cabinet and defy the challenges ahead for a better future for Bulgaria.