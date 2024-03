Легендата на хип-хопа Доктор Дре получи звезда на Алеята на славата, съобщи сайтът на "Билборд".

Звездата на изпълнителя, актьор, продуцент и носител на девет награди "Грами" е 2775-ата на прочутата алея в Холивуд. На церемонията по откриването ѝ присъстваха Снуп Дог, Фифти сент и Еминем.

Любопитен факт е, че звездата на Доктор Дре се намира в непосредствена близост до тази на дългогодишния му приятел Снуп Дог. "Израствайки в Комптън, никога не съм си представял, че един ден ще бъда представен тук, сред някои от моите герои от детството", каза Доктор Дре в речта си.

It was ‘Nothing But A ‘G’ Thang” on Hollywood Boulevard where iconic Hip-Hop producer Andre Young, better known as Dr. Dre, was presented with his Hollywood star on the famous Walk of Fame pic.twitter.com/63BtuBU6OJ