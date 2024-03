Астрономите очакват впечатляващо звездно събитие. От НАСА съобщиха, че до края на месец септември тази година „нова звезда“ ще се появи на небосклона, предаде CNN. Учените отбелязват, че това е събитие, което може да бъде наблюдавано само веднъж в човешкия живот.

НАСА съобщи, че появата на „новата звезда“ ще се случи в съзвездието Corona Borealis, известно още като Северната Корона, намиращо се в нашата галактика Млечния път. Съзвездието е разположено между други две – Воловар и Херкулес.

The star system at the center of this event is called T Coronae Borealis, or T CrB, and sits in the constellation Corona Borealis. https://t.co/vHSuX37Bms

И докато „супернова“ е експлозивна смърт на масивна звезда, то „нова“ е внезапна и кратка експлозия на умираща звезда, известна като „бяло джудже“.

Телескопът "Хъбъл": На кого е кръстена обсерваторията, която изследва тайните на Вселената (ГАЛЕРИЯ)

Heads up for all the skywatchers out there.



NASA has recently announced that an exciting celestial event is going to happen soon.



Between now and September, there will be a nova explosion in the T Coronae Borealis star system.



This occurs when two stars in a binary system… pic.twitter.com/9jHBDrD8j4