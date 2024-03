Мартин Грийнфийлд, оцелял от Холокоста, чиято империя за поръчкови костюми е включвала американски президенти и известни личности, почина на 20 март на 95-годишна възраст, предаде АФП. Считан за един от най-добрите шивачи в САЩ, той вярва, че облеклото е спасило живота му.

Грийнфийлд е роден през 1928 г. в Павлово (тогавашна Чехолсовакия) с името Максимилиан Грюнфелд в семейството на евреи. Като тийнейджър е изпратен в Аушвиц, където му е възложено да пере дрехите на пазачите. След като е пребит за това, че случайно разкъсва ризата на нацист, той я поправя и я носи под униформата си до края на престоя си в концлагера, където погрешно я приемат за знак за специални привилегии.

"Денят, в който за пръв път облякох тази риза, беше този, в който разбрах, че дрехите притежават сила", пише той в мемоарите си "Мярка за мъж: От оцелял в Аушвиц до президентски шивач".

