Има едно малко кътче от света, което Майкъл Джордан цени повече от всяко друго - неговият личен рай на спортното блаженство. То обаче не е в Чикаго, нито има баскетболно игрище или пък само кош. Това е неговото ултралуксозно и модерно голф игрище The Grove XXIII.

Името The Grove XXIII е препратка към легендарния номер 23 на баскетболната звзеда. Това малко кътче от рая се намира в покрайнините на Hobe Sound, Флорида. Малцина са го виждали и още по-малко са играли на него.

Michael Jordan has opened an exclusive, private golf course in South Florida near his home.



Архитект на суперлуксозното игрище е Боби Уийд, чиято компания е създала над 20 терена в целия свят. Той успява да превърне обикновения обект ограден с два дренажни канала в истински модерен парк. Работата по създаването на мечтаното от звездата на баскетбола игрище е много – почистване на лагуните, коригиране на неравностите на терена и още, и още.

Игрището не трябва само да отговаря на стила на игра на своя собственик, но дори да го подобри. Уийд дори се шегува, че Майкъл не е очаквал да бъдат изразходени толкова много средства при изграждането.

Къщата в Grove XXIII е дело на Nichols Architects. Един от партньорите във фирмата, Игор Рейес, казва, че такава клубна къща не може да бъде видяна никъде другаде. Той допълва, че дизайнът е емблематичен и създава усещането за голф-замахване сред останалия пейзаж. Разбира се, къщата има абсолютно всички удобства.

За своя ултралуксозен и красив имот Джордън казва: „Мога да бъда навсякъде по света, но няма друго място, на което бих предпочел да бъда, освен точно тук.“

Уийд споделя, че за него е истинско удоволствие да може да моделира игрището така, както самия Майкъл иска, а признанието е огромен комплимент за него.

Michael Jordan's Grove XXIII Clubhouse

