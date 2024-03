Терористичен акт стана в концертната зала "Крокус сити хол” в Москва. По време на концерт на групата „Пикник” е открита стрелба с автоматично оръжие. По първоначални данни нападателите са четирима, облечени в камуфлажни дрехи. Жертвите са 40, а ранените са над 100 души, предаде ТАСС. Образувано е наказателно дело за терористичен акт.

Според публикуваните в мрежата клипове нападателите са стреляли безразборно в публиката. В залата е започнал и пожар, който е обхванал една трета от целия комплекс.

Посолствата на САЩ и Великобритания в Москва предупредиха за възможни терористични атаки

Засега не е ясно дали нападението е приключило, както и каква е съдбата на нападателите. Кметът на Москва обяви, че се отменят всички масови мероприятия през този уикенд.

An act of terrorism reported in the Luxury megastore Crocus city Hall in Moscow. Shooting and explosions. At least 12 Russians killed.

