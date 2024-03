В изявление принцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че е с рак. Заболяването е открито при тестове, пише Би Би Си. Тя споделя, че това е било „огромен шок” след „невероятно трудни няколко месеца”.

Кейт изпрати положително послание, казвайки: „Аз съм добре и ставам все по-силна с всеки изминал ден”. Подробности за рака не се съобщават, но от двореца Кенсингтън твърдят, че са уверени, че принцесата ще се възстанови напълно.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK