Със своите меки, сиви линии и елегантен, извит екстериор, Project Hive изглежда по-малко като училище, а повече като козметичен център или музей на модерното изкуство. Отличителният външен вид напомня на пчелен кошер.

Но това, което прави сградата още по-различна и интересна, е, че за изграждането ѝ е използван… 3D принтер. Новото училище се намира в украинския град Лвов. Стените му са с площ от 3 983 кв. фута и са отпечатани само за 40 часа.

europe's first 3d printed school being built in lviv, ukraine pic.twitter.com/mygKuAlMTe

Това е първият 3D отпечатан образователен център в Европа и първата сграда в света, която е 3D отпечатана във военна зона, казва Жан-Кристоф Бонис, основател на Team4UA - организация с нестопанска цел, отговорна за пилотния проект.

3D принтерите и автомобилната индустрия - новите технологии „на пътя” (ВИДЕО)

Пред CNN той разказва, че не е нито строител, нито архитект, но с помощта на изкуствения интелект може да ускори процеса по издигането на нови сгради.

Project Hive ще предостави на училището четири класни и стаи, за да бъде дадена възможност за обучение на много деца, напуснали родните си места и заселили се в Лвов след началото на войната в Украйна.

Бонис се надява, че ако успее, проектът ще позволи 3D принтирането да се превърне в един от инструментите за бързо строителство във воюващата страна. Някои експерти са на мнение, че тази иновация може да бъде дори по-устойчива от традиционните методи.

Europe's first 3D printed school to be built in war-torn Ukraine #3DPrinting https://t.co/FynLIWMbWo pic.twitter.com/ZCqzdMZkLw