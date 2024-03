Протестиращи фермери хвърляха цвекло и тор по полицията, а стотици трактори отново блокираха улици близо до централата на Европейския съюз в Брюксел. Именно там министрите на земеделието от страните членки провеждат заседание за кризата, предизвикала протести през последните месеци.

🇧🇪🚜Today at #Bruxelles, producers and farmers are once again taking to the streets with their tractors to say ENOUGH to the green agenda.



⁉️Will the mainstream media cover this? What do you think? pic.twitter.com/cCMwvPHoSd