През далечната 1928 г. американецът М. Алън Суифт е изправен пред важно решение. Малко преди 25-ия му рожден ден баща му сключва сделка с него. Предлага му да остане в семейния бизнес, а в замяна да получи кола, каквато той сам си избере.

„Приятел ме посъветва да отида в завода на „Ролс Ройс" в Спрингфийлд“, разказва Алън пред Springfield Museums през 2003 г. Той споделя, че там, на място, видял целия процес на създаване на автомобилите и тестването им.

Така Суифт решава да си купи новият тогава модел на "Ролс Ройс" - "Фантом". Избира автомобил, боядисан в два нюанса на зеленото. Добавя и златисти ленти.

Суифт кара своя "Ролс Ройс" от деня на закупуването му до 1991 г. През цялото това време колата е имала само една повреда в двигателя, въпреки че с нея Алън изминал 172 000 мили.

През 1994 г. мъжът влиза в историята на прочутата автомобилна компания, тъй като притежава колата си по-дълго от всеки друг собственик в света.

Два месеца преди смъртта си през октомври 2005 г., Суифт дарява 1 милион долара за изграждането на музей на иновациите в Спрингфийлд. Именно там и до днес е изложен любимият му автомобил.

