Тази година Саудитска Арабия за пръв път ще има представителка на конкурса „Мис Вселена”, предаде БГНЕС.

Въпреки големия брой ограничения за жените в тази ислямска страна, 27-годишната моделка Руми Алкахтани ще отиде на „Мис Вселена“, пише в. „Индипендънт“. Момичето публикува съответна снимка със знамето на Саудитска Арабия и сподели впечатленията си преди пътуването до Мексико, където ще се проведе състезанието.

