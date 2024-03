Мармотът Фил, който предрича настъпването на пролетта в САЩ от градчето Пънксътоуни, щата Пенсилвания, и съпругата му Филис станаха родители, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на организацията, която се грижи за животното.

Клубът на мармота от Пънксътоуни обяви на страницата си във Facebook, че в сряда Филис е родила две здрави бебета. Няма информация за пола и имената на новородените.

Groundhog Day, Punxsutawney Phil does NOT see his shadow and predicts an early spring is on the way!

pic.twitter.com/HL8Gk8RRYb