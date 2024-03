Група пеещи монахини от Съсекс постигнаха огромен успех с музиката, която изпълняват. Сестрите от Арундел наскоро издадоха втория си албум "My Peace I Give You". Първата им песен "Light for the World" достигна пето място в Официалната класация за албуми на Обединеното кралство през 2020 г.

Записан в манастирския параклис в Арундел и миксиран в лондонското студио Abbey Road, новият албум е описан като „послание за мир в един разединен свят и за важността на грижата за планетата”. Монахините са на възраст от 50 до 96 години и са от шест различни националности.