Съпругата на Райън Гослинг Ева Мендес разкри за това как е решила да остави актьорската си кариера и изцяло да се отдаде на семейството си. Тя и актьорът от „Барби“ имат две деца – Есмералда Амада, родена през 2014 г., и Амада Лий, родена през 2016 г. Двамата актьори се запознават на снимачката площадка на „The Place Beyond the Pines“ и оттогава са заедно.

Мендес сподели в интервю пред NBC, че се чувства истинска късметлийка. Тя разказа, че решението да остави актьорската си кариерата на заден план е било като невербално споразумение между нея и Гослинг. „Той ще работи и аз ще работя. Просто ще работя у дома“, каза тя с усмивка.

Eva Mendes says she and Ryan Gosling had a ‘non-verbal agreement’ that she’d be a stay-at-home mom after having kids https://t.co/jvyGyj6udQ pic.twitter.com/8jKXT9ERGP

Двамата много рядко са заедно на червения килим и предпочитат да държат личния си живот далече от прожекторите.

Райън Гослинг и Ева Мендес са сключили брак (ВИДЕО)

Гослинг спечели за пореден път сърцата на кино феновете с ролята си на Кен във филма с Марго Роби „Барби“. В своя публикация в Instagram Ева написа: „Ти отведе Кен до Оскарите, Р.Г. Сега си идвай у дома, трябва да слагаме децата да спят.“ Ева истински се възхищава на таланта на съпруга си, а пред NBC тя споделя: “Той отива, върши си работата. Просто е наистина много добър в това, което прави. След което се прибира вкъщи“.

По-рано, след като Гослинг получи номинация за ролята си на Кен, Ева написа закачливо в социалната мрежа: „Толкова съм горда, че съм Барбито на Кен.“

През февруари Мендес сподели, че това, че е бъде майка на две момичета я е вдъхновило да напише дебютната си книга с картинки „Desi, Mami, and the Never-Ending Worries“, която ще бъде публикувана тази година.

Ryan Gosling and Eva Mendes Are Living ‘Separate’ Lives After She Skipped the Oscars.Eva’s feeling resentful of Ryan, In 2012, she put acting on the back burner to focus on being a mother and wife. Now, as his career skyrockets, Eva is feeling insecure and having trust issues. pic.twitter.com/bhc8CZ1Qvg