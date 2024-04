Само няколко часа след смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални през февруари в руски затвор, група антикремълски хакери започнали да търсят отмъщение. Използвайки компютърна мрежа, свързана с руската затворническа система, хакерите публикували снимка на Навални на уебсайта на затвора. Това става ясно от интервюта с хакерите, скрийншотове и данни, разпространени от CNN.

Хронология на края: Светът се прощава с опозиционера Навални

„Да живее Алексей Навални!", гласи съобщението на хакнатия уебсайт, придружено от снимка на опозиционния лидер и съпругата му Юлия на политически митинг.

