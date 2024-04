Певицата Тейлър Суифт се присъедини към Илон Мъск в класацията на най-богатите хора в света, съобщи Би Би Си. Американската поп звезда влезе за първи път в списъка на милиардерите на сп. "Форбс" със състояние, оценено на 1,1 милиарда долара.

В класацията намери място и създателят на Чат Джи Пи Ти Сам Олтман с 1 милиард долара. Начело в списъка с приблизително 233 милиарда долара са ръководителят на Ел Ве Ем Аш (LVMH/Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и семейството му, следвани от Илон Мъск и Джеф Безос.

Тейлър Суифт раздаде подаръци за 160 хиляди долара на екипа си

Според "Форбс" класацията за 2024 г. включва рекордните 2781 милиардери - със 141 повече от миналата година и с 26 повече от предишния рекорд, поставен през 2021 г. Певицата и авторка на песни Тейлър Суифт влезе в списъка на богатите, след като постигна статут на мегазвезда. Тя открадна шоуто на тазгодишните награди "Грами", като стана първият изпълнител, спечелил четири пъти водещото отличие за албум на годината.

The surge in wealth has made 265 people billionaires over the past year, up from 150 newcomers in 2023. Meet the latest entrants to the three-comma club.

Read more: https://t.co/kpGY7vbMRg #ForbesBillionaires pic.twitter.com/L7sLErUMJK