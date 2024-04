Трима души загинаха днес в катастрофа на хеликоптер в Швейцария. Полицията съобщи, че хеликоптерът, в който са пътували общо шестима души, се е разбил на площадка за кацане в планината. Освен пилота на борда на хеликоптера е имало планински водач и четирима негови клиенти.

Съобщава се, че на двама от ранените е оказана незабавна медицинска помощ, преди да бъдат откарани в болница. "По-късно е бил спасен и трети човек", допълва полицията.

