НАСА обяви, че ще изследва предмет, за който жител на Флорида твърди, че е паднал върху къщата му и може да представлява изхвърлени отпадъци от Международната космическа станция.

Обектът ще бъде тестван в Космическия център "Кенеди" във Флорида, за да бъде определен неговия произход.

Макар и да тежи по-малко от килограм, той успява да пробие покрива на къща на жител на Нейпълс, Флорида, на 8 март. Човекът - Алехандро Отеро, е публикувал снимки в Х на полуцилиндричен сив обект и дупка в пода. Той е "пробил покрива и два етажа", пише Отеро в социалната мрежа.

За 8 март беше планирано повторното навлизане в атмосферата на един необичаен космически пакет. През 2021 г. НАСА освобождава палет със стари акумулатори на МКС. Те постепенно са падали неконтролирано към Земята.

През март т.г. НАСА обяви, че е извършила задълбочен анализ и е установила, че палетът "безопасно ще навлезе отново в атмосферата".

