Паникьосани пътници скачаха в морето, за да избягат от бушуващ пожар на борда на ферибот в Тайландския залив.

Нощният ферибот от тайландската провинция Сурат Тани е трябвало да пристигне до популярния сред туристите остров Ко Тао, когато един от пътниците чува пукане и подушва дим. Малко по-късно се включва противопожарната аларма.

От 108-те души на борда 97 са били пътници. Отделът за връзки с обществеността на Сурат Тани съобщи, че всички са успели да се спасят невредими.

A night ferry bound for Koh Tao, a popular tourist spot off the Thai coast, caught fire, prompting tourists to jump into the sea for safety.



Despite the fire, the ferry did not sink, and authorities managed to bring the situation under control.



