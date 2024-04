Италианският архитект и дизайнер Гаетано Пеше почина на 84-годишна възраст, съобщи АФП.

Базираният в Ню Йорк Пеше, известен със своите цветни и игриви мебели, се сблъска със „здравословни проблеми“ през последните месеци, но „остана позитивен и винаги любопитен“ и „със свито сърце обявяваме смъртта на този творец-визионер“, съобщава прессъобщението в Instagram.

Сред най-известните му творения са креслата Up, серия от антропоморфни седалки от пяна.

