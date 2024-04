Трус от 4,8 по Рихтер разлюля Ню Йорк. Той е регистриран малко след 10 часа сутринта местно време, съобщава CBS News.

То е било усетено на територията на три щата - Ню Джърси, Вирджиния и Филаделфия, посочват от Сеизмологичния институт на САЩ. Моментът на труса беше заснет от камера, предаваща на живо заседание на Съвета за сигурност в ООН.

Ново силно земетресение в Япония

От пожарните служби в Голямата ябълка посочват, че към момента няма данни за щети. Жители на мегаполиса обаче споделиха в социалните мрежи, че в някои от по-високите сгради е настъпила паника.

Живущите в тях са чули "бумтящ звук и усетили как сградите се люлеят", твърди потребител в X.

