Любопитно видео от фитнес залата публикува Лени Кравиц. Емблематичният певец показа как тренира, а необичайното в случая е изборът му на облекло.

На кадрите Кравиц изглежда така, сякаш му предстои изпълнение пред огромна тълпа, облечен в обичайните си черни кожени панталони и тъмни слънчеви очила, предаде БГНЕС.

Thank God for today! Grateful. Never been better. There are no shortcuts so seize your day. It is all possible. Love! pic.twitter.com/BHqQ63oNOt