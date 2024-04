38-годишната певица Лейди Гага предизвика слухове за годеж с приятеля си Майкъл Полански. Причината са нови снимки на певицата. Наскоро папараците я засякоха на разходка в Лос Анджелис, а снимките показаха новото бижу на звездата - пръстен с голям диамант, който носи на безименния си пръст.

Представителят на двойката все още не е потвърдил информацията за годежа, а певицата изобщо не коментира личния си живот през последните години.

Lady Gaga was recently photographed wearing a diamond ring on her wedding finger, and fans are dying to know if she and boyfriend Michael Polansky are planning to tie the knot anytime soon.#famedelivered #ladygaga #michaelpolansky https://t.co/C5OHEuxAoY pic.twitter.com/bh6KDO8wuO