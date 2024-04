Зоологическата градина на Берлин празнува 67-ия рожден ден на горилата Фату. Тя е най-старата в света, твърди зоопаркът.

Фату е родена през 1957 г. и идва в зоологическата градина в тогавашния Западен Берлин през 1959 г. Преди официалния ѝ рожден ден в събота гледачите я почерпиха с плодове и зеленчуци. Ветеринарният лекар Андре Шуле каза, че в никоя друга зоологическа градина няма горила, по-възрастна от Фату. Според него горилите обикновено живеят до 35 години в дивата природа и до 50 години под човешка грижа. Точната дата на раждане на Фату обаче не е известна.

„След като преди много години един пиян моряк използва малката горила като средство за разплащане в кръчма в Марсилия, Франция, тя най-накрая попада в Берлинската зоологическа градина“, разкриват от зоопарка. Когато пристига в Берлин през 1959 г., ветеринари оценяват възрастта ѝ на две години. От много години насам зоологическата градина празнува рождения ѝ ден на 13 април.

Fatou, the world's oldest female gorilla, is turning 67! She is seen enjoying a fruit basket one day ahead of her birthday at the Berlin Zoological Garden in Germany. pic.twitter.com/XUEmHnMAkN