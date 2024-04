Френският уличен артист JR представи в Италия най-сложната си арт илюзия до момента. Той превърна площада пред жп гара Stazione Centrale в Милано във временна изложбена площадка с епични пропорции. Произведението La Nascita ("Раждането") представлява пресечен алпийски терен с наслоени черно-бели изображения. Ефекът на многопластовата композиция е постигнат с хартиени изображения и летви.

Арт-инсталацията е по поръчка на Stazione Centrale и напомня за планини, през които е прокопан тунел.

Целта на проекта е да превърне локацията в място за срещи. До този момент площада пред гарата, която е и най-натовареният транспортен възел в града, често става арена за дребни престъпления.

