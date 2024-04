Първата ракета на България Григор Димитров отново предизвика коментари, свързани с личния му живот. Тенисистът беше заснет как си тръгва от парти в Монте Карло в компанията на красива жена, съобщава gong.bg.

Grigor Dimitrov and Alize Lim spotted together after party night in Monaco ✨️ pic.twitter.com/wVDyuLMMcj