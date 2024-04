Повече от двеста екзотични животни са загинали при пожар в кримски зоопарк, съобщиха медии в окупирания от Русия полуостров, предаде ДПА. "Основната причина за трагедията е в това, че пожарът е установен късно", каза говорителят на службата за извънредни ситуации. Сигналът за стихията е постъпил в службата два часа и половина след полунощ.

At night, the roof of the Tropicpark petting zoo in temporarily occupied Yevpatoria, Crimea caught fire, the fire covered 625 square meters. The extinguishing was complicated by a high flammable load, since there was hay in the enclosures, the Russian Ministry of Emergency… pic.twitter.com/7l4iLnGy2E