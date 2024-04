Първият продукт от новия бранд на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл беше преставен от нейни приятели и инфлуенсъри. Става въпрос за сладко от ягоди с марката American Riviera Orchard.

Meghan Markle’s First Product for American Riviera Orchard Revealed by Friends: 'Thank you M!' https://t.co/yu0RqVUlWr