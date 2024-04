Осем души са ранени след земетресението с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер в югозападна Япония. Епицентърът е между островите Кюшу и Шикоку, съобщи Геоложката служба на САЩ. Страната преживява около 1500 земетресения всяка година. Няма информация за опасност от цунами.

The video of the earthquake that just happened in Japan. So far, there have been no reports of major damage. pic.twitter.com/sCCanipgVy