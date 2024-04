Скица от ренесансовия майстор Микеланджело беше продадена на търг, предаде БТА. Цената, за която е закупена, е 201 600 щатски долара. Това е 33 пъти повече от прогнозната ѝ стойност, която първоначално се очакваше да бъде между 6000 и 8000 щатски долара.

A square scribbled on a yellowed piece of paper by Renaissance genius Michelangelo sold for $201,600 -- 33 times its estimated value, auction house Christie's said Wednesday.



Read more at: https://t.co/fo3iWL24tD#DailyTribune