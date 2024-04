Австралийското министерство на външните работи и търговията призова своите граждани, които живеят в Израел, „да напуснат, ако е безопасно да го направят“. Това съобщи CNN.

„Има висока заплаха от военни репресии и терористични атаки срещу Израел и израелските интереси в целия регион. Ситуацията със сигурността може да се влоши бързо. Призоваваме австралийците в Израел или окупираните палестински територии да напуснат, ако е безопасно да го направят“, според публикувайте в акаунта на Smart Traveller на X, който публикува съвети от DFAT.

There’s an increased threat of military and terrorist attacks against Israel and Israeli interests. Ongoing military action in the Occupied Palestinian Territories could lead to increased tensions in other locations. [1/3] pic.twitter.com/eVe6C52QpO

Департаментът предупреди, че „военните атаки могат да доведат до затваряне на въздушното пространство, отмяна на полети и отклонения и други смущения в пътуването“.

There have been reports of explosions across some locations in the Middle East. The security situation could deteriorate quickly, with little notice. There may also be airspace closures, flight cancellations, diversions and other travel disruptions. (1/2) pic.twitter.com/tOqyBgr9p5