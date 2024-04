40 години от деня, в който българин за първи път стъпи на Еверест. На 20 април 1984 Христо Проданов изпълни мечтата на цяла България. За съжаление той загина на слизане по западния гребен, известен като „Жестокия път”. Годишнината се отбелязва официално в Учебен център „Мальовица”.

Церемонията по отбелязването на датата е организирана от Българския туристически съюз. Прожектиран бе и филм, посветен на експедицията. На честването присъстваха и голяма част от участвалите в експедицията, а срещата бе изпълнена с много емоции и истории.

Петко Тотев, който е един от участниците сподели: „Това беше един много тежък ден, тъй като начина, по който се развиваха нещата беше ясно, че Христо няма шанс, ако качи върха да слезе обратно.”

„Ти говориш с него по радиостанцията и го усещаш, че той не може да слезе, не можеш да го намериш. Да го чуваш по радиото как той гасне с всяка минута. Така че няма много място за отчетлива радост. Не можахме да се зарадваме”, сподели друг участник в експедицията Кънчо Долапчиев.

