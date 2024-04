Джъстин Бийбър целуна сина на Уил Смит - Джейдън Смит. Това се случи на фестивала за музика Coachella.

Във видео се вижда как певецът се накланя към Джейдън Смит и го целува по бузата, а преди това актьорът изненада своя най-добър приятел, като го прегърна отзад. Връзката между звездите датира от 2010 г., когато си сътрудничиха по хита на Джъстин Never Say Never — песента за филма "Карате Кид".