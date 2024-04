Златен джобен часовник, принадлежал на най-богатия човек, който пътувал на кораба „Титаник“, се продава на търг, предаде БТА. Неговата стойност може да достигне до 150 000 британски лири (187 743 щатски долара).

Бизнесменът Джон Джейкъб Астор загива на 47-годишна възраст, когато „Титаник“ потъва през 1912 г. Съпругата му се спасява.

Вместо да се евакуира на една от спасителна лодка, видният член на богатото семейство Астор за последно е видян да пуши цигара и да разговаря с друг пасажер.

Pocket watch of business magnate who died in Titanic sinking to be auctioned https://t.co/mFYcca5Efi