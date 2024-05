Турската полиция задържа десетки протестиращи, които се опитваха да съборят барикадите в различни квартали на Истанбул, след като властите забраниха първомайските митинги на централния площад "Таксим".

Десетки хиляди полицаи бяха разположени в цял Истанбул, като блокираха с метални бариери дори малки странични улици в опит да попречат на групи протестиращи да се съберат.

As #Mayday is celebrated with enthusiasm all around the world, this symbolic photograph from Turkiye, from Istanbul emerges. Taksim Square, closed to peaceful protesters, celebrations and hundreds of thousands. Peaceful protest is a human right protected by laws and the… pic.twitter.com/fTXBwouKWc