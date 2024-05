Издирват сина на Никълъс Кейдж за побой над майка му. Уестън Копола Кейдж и Кристина Фалтон се скарали на 28 април. След това 33-годишният Уестън ѝ посегнал, твърдят органите на реда. Той е единствено дете от връзката на актьора с Кристина Фалтон.

В изявление пред списание People обаче 56-годишната Фалтон оспорва твърденията, че тя и синът ѝ са се карали преди предполагаемото физическо насилие. „Противно на всички твърдения Уестън и аз не сме имали спор преди инцидента. В неделя, 28 април, няколко от най-добрите приятели на Уестън се свързаха с мен за помощ, защото той преживяваше криза на психичното здраве“, казва майката. Тя допълва, че е действала бързо, за да гарантира безопасността на сина си. „Винаги съм била готова да помагам на сина си с неговите психически проблеми. Правя всичко, което мога, за да му осигуря постоянна подкрепа, от която той има нужда“, казва още Кристина Фалтон.

Уестън е музикант и актьор, който се е появявал в няколко от проектите на баща си. Той направи дебюта си на голям екран през 2005 година в Lord of War, след което получи роли в други филми. Най-скорошната му поява беше през 2014 година в The Night They Came Home.

През 2017 година Уестън, който е имал проблеми със зависимостите, беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние и катастрофа в Лос Анджелис, от която избягал. Две години по-рано синът на Никълъс Кейдж говори за опитите си да откаже алкохола.