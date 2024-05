Решително осъждам подлото нападение срещу премиера Роберт Фицо, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа „Екс”. „Подобна проява на насилие няма място в нашето общество и подкопава демокрацията, нашата най-голяма ценност”, добавя тя. Фон дер Лайен изразява съчувствие към Фицо и неговото семейство.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family.