Въоръжен с нож мъж рани шестима в град Цофинген, Северна Швейцария, след което беше арестуван, съобщи полицията в кантон Ааргау. Двама са получили тежки рани. Нападателят също е бил в болница, лекуван за наранявания, които според разследващите са били самонанесени.

🚨🇨🇭BREAKING: SEVERAL INJURED IN KNIFE ATTACK IN SWITZERLAND



A man armed with a knife wounded several people in the streets of Zofingen, a town in northern Switzerland, earlier today.



Police detained the attacker but have not disclosed the number of casualties or any details…