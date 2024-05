Украинецът Олександър Усик спечели безспорната световна титла в тежка категория като победи с разделено съдийско решение Тайсън Фюри в Рияд, Саудитска Арабия, съобщава Gong.bg. Украинецът свали британеца в нокдаун в деветия рунд. Така успя да завоюва четирите пояса в тежка категория, както го направи преди това и в полутежка.

За последно британецът Ленъкс Люис държеше всички пояси в дивизията след победата си над Ивендър Холифийлд през 1999 г. Година по-късно Световната боксова асоциация му отне едната титла, когато Люис отказа да я защитава срещу Джон Руис.

Where does this rank amongst the all-time Heavyweight fights? ⤵️ pic.twitter.com/wVRju9kRE5