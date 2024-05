11-годишно дете има спешна нужда от средства, за да продължи лечението си. Дани живее с майка си във Великобритания. Там е подложен на лечение, след като през 2022 година е диагностициран с тумор, но заболяването се развива агресивно. Момчето е подложено на продължителна и силна химиотерапия, но към момента лекари дават малки шансове за възстановяването му.

Майка му Петя Григорова решава да потърси и други варианти и да продължи лечението на Дани в клиника в Турция. В неделя те са пристигнали там, но имат нужда от средства, за да продължат лечението на Дани. Сумата обаче е непосилна за тях.

„Насочих се към клиниката в Турция, тъй като се свързах с професор, специализирал в точно този вид заболяване, от което страда Дани. Това, което препоръчват е заедно с агресивната химиотерапия да има и имунотерапия. Сумата, която ще е необходима за лечението е много голяма и е непосилна за нас”, заяви в ефира на „Здравей, България” майката на Дани.

Тя обясни, че в Лондон лекарите отказали да направят биопсия на Дани, за да се потвърди метастаза. „Във Великобритания ни насочиха директно към химиотерапия – без изследвания и биопсия. Сега в Турция искат да му направят пълни изследвания. Включително биопсия”, посочи тя.

Как може да помогнете на Дани да пребори рака вижте ТУК .

Name: MRS P S GRIGOROVA

Account Type: Personal

Account Number: 27421525

Sort Code: 23-05-80

For payments from outside the UK

SWIFT/BIC: MYMBGB2L

IBAN: GB28MYMB 230580 27421525