Още от Средновековието Париж е известен като рог на изобилието, особено що се отнася до храната. През 2024 г., когато Олимпийските игри се задават на хоризонта, френската столица се подготвя за собствените си „гурме игри”. В тях са представени всички дисциплини и категории - от японска кухня, през кулинарните шедьоври на млади, местни таланти в ресторанти със звезда „Мишлен” до популярните бистра.

Отличниците

Най-голямото признание за дадено място за хранене са звездите „Мишлен”. В Париж има общо 111 ресторанта, които притежават по една звезда, 16 заведения с по две звезди и 10 – с по цели три.

Тези с най-високото „отличие” в кулинарията са: „Kei”, „Plénitude - Cheval Blanc Paris”, „L'Ambroisie”, „Arpège”, „Alléno Paris au Pavillon Ledoyen”, „Le Cinq”, „Épicure”, „Pierre Gagnaire”, „Le Gabriel - La Réserve Paris” и „Le Pré Catelan”.

My thoughts on Kei, the latest three Michelin star in Paris. https://t.co/7e8Vi1Tr7Z pic.twitter.com/k1uzP4Fmhx — Andy Hayler (@wyahaw) October 6, 2021

„Kei” носи името на шеф Кей Кобаяши. Той е роден в Нагано, Япония. Баща му е бил готвач в традиционен ресторант кайсеки (където висококачествените ястия се сервират на малки порции). Кей обаче открива своето призвание, след като гледа документален филм за френската кухня. Днес работата му граничи със съвършенството: виртуозна комбинация от вкусове и изискани презентации.

3 MICHELIN STARS FOR ARNAUD DONCKELE AT PLÉNITUDE – CHEVAL BLANC PARIS - https://t.co/iUv6NY6PHk

"I would like to warmly congratulate Arnaud Donckele who has achieved the feat of conquering these 3 stars during his first year of opening Plénitude restaurant within ... pic.twitter.com/fuZdKZqDES — Food & Beverage Mag (@FOODBEVERAGEMAG) March 26, 2022

Кухнята на „Plénitude - Cheval Blanc Paris” води шеф Арно Донкел. Той влиза и излиза от кухнята, за да сподели страстта от готвенето с гостите на ресторанта. Неговите ястия ни отвеждат на пътешествие между Нормандия, родното му място, Средиземноморието и Париж. Той отделя невероятно внимание на сосовете и дресингите. Именно те трябва да се опитат първо, за да се оцени по-добре сложната ароматна вселена на всяко ястие.

Dubbed as one of the most difficult restaurants to get a reservation in, L’ Ambroisie is considered among Paris elite restaurants having been awarded with 3 Michelin stars and led by the famous Bernard Pacaud. #GreekLuxuryProducts #LAmbroisie #ParisExperience pic.twitter.com/hkyw0k3iJR — Greek Luxury Product (@GLPGreek) January 27, 2019

В „L'Ambroisie” твори шеф Бернар Пако. Той не разкрива много за себе си, предпочита да остави готвенето да говори. Ресторантът му се намира в резиденция, украсена с антични огледала, огромни гоблени, черни и бели мраморни подове и зашеметяващи съвременни стенни панели, осветени от червени светодиоди. Безкомпромисен по отношение на съставките, който използва, Пако следва своя път – този на педантичен майстор. Неговите ястия може да изглеждат прости, но всеки елемент е уникален.

„Авторът на най-добрата готварска книга, писана някога, е майката Природа”. Това твърди шеф Ален Пасар, който води кухнята на ресторант „Arpège”. Името му се свързва със зеленчуците, за познавачите – по-конкретно с цвекло в солена кора. 100% зеленчуковото меню първоначално е считано за радикално. Днес неговата зелена философия е задължителна част от менюто на всеки ресторант. Въпреки успеха си в кухнята, готвачът се чувства най-добре в една от трите си градини в западната част на Франция. Именно там се срещат двете му професии - на кулинар и градинар. Той ходи там за вдъхновение и изследва кулинарните възможности на зеленчуците в опит да ги издигне до нещо повече от гарнитура.

This is quite possibly the best restaurant I’ve ever been to. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen. The restaurant has been around since the 18th century - Napoleon famously met his wife Josephine there - but it moved to its current location in the 1840s. pic.twitter.com/adkRXEhVef — Mr. Honkytonk Man (@Tommy_Prieto) November 6, 2021

Ресторант „Alléno Paris au Pavillon Ledoyen” се намира на може би най-известния булевард в света – „Шан-з Елизе”. Има огромни прозорци, луксозната обстановка, красиво подредени маси, безупречно обслужване. Главният готвач Яник Алено постигна истинска победа, като постави своя отличителен белег върху менюто от самото начало. Кухнята му е ослепителна и технична, а неговите сосове, подсилени с екстракции, заслужават специално внимание.

Le charmant restaurant Le Cinq à Paris ….. ✨🎈🥂🥂🍷😍 pic.twitter.com/uxXbJopSqU — FRANCISCO CARNEIRO (@Francis46035289) September 12, 2023

Неподправен стил и разкош - високи колони, богато украсени корнизи и букети от свежи цветя, всичко това обляно от мека светлина, лееща се от вътрешната градина – така може да бъде описан ресторант „Le Cinq”. Именно тук, в един от най-престижните луксозни хотели на Париж, главният готвач Кристиан Льо Скер прави своята магия година. Неговата кухня разкрива виртуозната му техника. Той не спира да отдава почит на родния си Бретан, прославяйки региона със съставки като кисело мляко, поднесено с хайвер и лаврак или осолено масло с омар. Що се отнася до десертите, майсторът Майкъл Бартосети „композира” вдъхновяваща партитура, вдъхновена от природата, като заменя захарта с плодове и мед.

nous avons réservé pour demain dans le plus grand restaurant de paris L'Epicure a 112, rue du Faubourg-St-Honoré, 75008 Paris pour ma femme et moi je ne veux que tu lux pour mon diamant ma femme alice pic.twitter.com/mgWytEbBtX — rossoux gerard666 (@RossouxGerard) December 30, 2019

Ресторант „Épicure” се намира в хотел дворец. Наречен е на името на гръцкия философ, който вярва в удоволствието от умереността - мото, което подхожда на тази първокласна кухня, примесена с класицизъм. Превъзходни съставки, безупречна техника, хляб, приготвен на място от специални сортове пшеница са само част от специалитетите на ресторанта.

Шеф Пиер Ганер продължава да усъвършенства френската кухня със своите авторски ястия, които предлага на гостите на ресторант „Pierre Gagnaire”. Този фен на джаза и съвременното изкуство никога не лежи на лаврите си. Ресторантът му отразява неговия характер: модерен, сдържан и изискан.

The Best Dining Experience, as voted by Virtuoso travel advisors: Restaurant Le Gabriel at La Réserve Paris Hotel and Spa (@LaReserveHotels). #virtuosotravel pic.twitter.com/HowvNcLUsN — Virtuoso Travel (@Virtuoso) August 15, 2019

Само на една пресечка от „Шан-з Елизе”се намира ресторант „Le Gabriel - La Réserve Paris”. Интериорът е изграден от великолепни материали като позлатена испанска кожа и подова настилка от Версайски паркет. Шеф Жером Банктел заявява своята кулинарна индивидуалност с две дегустационни менюта: „Virée“, изготвено в чест на родния му Бретан, и „Péripl” - покана за пътуване по света – от Япония до Турция.

Главният готвач в ресторант „Le Pré Catelan” - Фредерик Антон, е наследил прецизност и взискателност, към които е добавил отличителен вкус към оригинални комбинации от вкусове. Често съсредоточени върху съставка по избор, ястията са балансирани и хармонични. Клиенти привличат и престижната винарска изба и перфектното обслужване в изисканото заведение.

Преди Олимпиадата: Легендарни ресторанти отново отварят врати

През 2023 г. отново бяха отворени два легендарни ресторанта, които играят важна роля в историята на парижката гастрономия.

„La Tour d'Argent” е най-старият ресторант в Париж. Той е създаден през 1582 г., първоначално като хан на брега на река Сена. Към днешна дата заведението има една звезда „Мишлен”.



През 1898 г. Сезар Риц открива парижкия дворцов хотел, който носи неговото име и до днес. По-късно ресторантът в сградата е преименуван на „Espadon”. В наши дни главният готвач ръководи кухните, като умело смесва спомени от детството си в Африка със средиземноморски вкусове. Ресторантът печели и звезда „Мишлен”.