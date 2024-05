Новак Джокович отпразнува 37-ия си рожден ден на корта. Носителят на 24 титли от Големия шлем записа победа №1100 в кариерата си. Ноле надигра Яник Ханфман с 6-3, 6-3 на турнира в Женева.

Организаторите се бяха погрижили да изненадат сърбина с безглутенова торта, а самият той оцени по достойнство качеството на сладкото изкушение, с което впоследствие почерпи всички подавачи на топки, както и охранителя на корта, който видимо се изненада от жеста на Ноле. Ситуацията създаде много усмивки.

Сръбският тенисист имаше проблеми в мача и определено ще се нуждае от по-голямо постоянство в представянето си, за да може да спечели първата си титла през годината. Въпреки това, Джокович вдигаше нивото си в критичните моменти, така че да изпълни задачата.

Джокович сервираше при 5-3 в първия сет, когато заваля дъжд и играта беше прекъсната за около час. При подновяването, роденият в Белград тенисист спаси пет брейкбола в подаването си, за да затвори частта с 6-3.

