Кевин Костнър представи премиерната прожекция на филма си „Хоризонт: Американска сага” на кинофестивала в Кан. По време на събитието актьорът се трогна от подкрепата и уважението на публиката и се разплака. Феновете му го аплодираха 7 минути.

„Ще нося този миг завинаги в сърцето си”, каза звездата.

Kevin Costner's Horizon premiere tears: Why are Cannes standing ovations so weirdly long? https://t.co/J48Gdd7i2z