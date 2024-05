Европейският космически телескоп „Евклид“ разкри нови изображения на Космоса, предаде АФП. Това е вторият набор от изображения, публикувани от Европейската космическа агенция. "Евклид" стартира миналата година в рамките на първата в историята мисия за изследване на тайните на тъмната материя и тъмната енергия.

Научният ръководител на проекта "Евклид" Рене Лаурейс заяви, че е много развълнуван от изображението на масивен куп галактики, наречен Abell 2390.

5⃣The Galaxy Cluster Abell 2390. Euclid reveals an astounding display of over 50 000 galaxies, with some depicting a stunning array of gravitational lensing.



