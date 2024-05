Иранският президент Ебрахим Раиси беше погребан в свещения град Машхад. Хиляди опечалени иранци се стекоха за погребението на Раиси, които загина на 19 май в хеликоптерна катастрофа, съобщи Middle East Monitor.

63-годишният Раиси беше широко смятан за кандидат за наследник на 85-годишния върховен лидер Али Хаменей. Мохамед Мохбер, който беше първи вицепрезидент, ще изпълнява функциите на временен президент до провеждането на избори през юни.

Раиси беше положен в джамията „Имам Реза“, която е считана за най-свещеното ислямско място в Иран.

Раиси загина на 19 май при катастрофа с хеликоптер, в близост до границата с Азербайджан. Заедно с иранския президент на борда на хеликоптера бяха още 7 официални лица, сред които и външният министър Хосейн Амир-Абдоллахиан.

