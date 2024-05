Чешкият президент Петър Павел беше леко ранен при инцидент с мотоциклет. Държавният глава е бил приет за кратко в болница и вече е изписан, съобщиха от неговия офис.

BREAKING:



Czech President Petr Pavel taken to hospital after motorcycle accident



🇨🇿 pic.twitter.com/RHNQUsfi1c