Прочутият американски композитор на детски песни за „Дисни“ Ричард Шърман почина на 95-годишна възраст, съобщи „Ройтерс”.

Приказна реалност: Местата, вдъхновили филмите на „Дисни” (ГАЛЕРИЯ)

Шърман е човекът, който стои зад прочути песни, радвали поколения наред, като It's a Small World, както и на песните на Мери Попинз Supercalifragilisticexpialidocious, Chim Chim Cher-ee и Spoon full of Sugar.

106-годишна отпразнува рождения си ден в "Дисниленд"

Той е починал в болница в Бевърли Хилс, Калифорния. Причината е посочена само като „заболяване, свързано с възрастта“, се казва в некролога на „Дисни“.

Шърман беше едната половина от известния екип за писане на песни „Братя Шърман“ заедно с покойния си брат Робърт Шърман и беше смятан за част от вътрешния творчески кръг на Уолт Дисни.

Farewell to Disney composer Richard Sherman, the musical maestro behind ‘Mary Poppins’, ‘Chitty Chitty Bang Bang’ and ‘The Jungle Book’ alongside his late brother Robert, who has died aged 95.



Join @realaled for a special musical tribute after 10am. pic.twitter.com/fLMObvyT00