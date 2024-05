Най-малко шест новородени бебета са загинали при пожар в болница в Делхи, по данни на полицията. Пожарът е избухнал късно вечерта в събота в болница в района на Вивек Вихар в индийската столица.

Headlines Today | A massive fire at a New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar last night led to the rescue of 12 children.



Out of those, 6 have died, 1 is on a ventilator, and 5 are hospitalized, according to the Delhi Fire Service. pic.twitter.com/8vXlieev9k