Трима полицаи бяха ранени, а 40 души - арестувани по време на пропалестински протест в Лондон снощи, предаде ДПА.

Служителка на силите на реда е с тежко нараняване на лицето, след като е била ударена с бутилка, хвърлена от демонстрантите, а другите двама полицаи са по-леко пострадали. Столичната полиция каза, че има заподозрян за хвърлянето на предмета, но случаят все още се разследва.

Протестът, организиран от няколко организации, сред които и Групата за солидарност с Палестина (Palestine Solidarity Group), започна около 18 ч. местно време и трябвашe да приключи в 20 ч.

По-голямата част от събралите се между 8000 и 10 000 души си тръгнаха от площада пред двореца „Уайтхол“ без инциденти.

Група от около 500 души обаче остана и полицията предприе арести, за да ги разпръсне.

Органите на реда съобщиха, че някои арестувани са оказали съпротива при задържането си, което е наложило използването на сила. Групата демонстранти, останала след разрешения час на демонстрацията, се е опитала да се насочи по улица „Бридж“ към метростанция „Уестминстър“, но разположените в района ѝ полицейски кордони не допуснали по-нататъшното продължаване на протестната проява и тя беше окончателно разпръсната.

От изявление на полицията стана ясно, че органите на реда са навлезли сред протестиращите малко преди 22 ч., за да задържат лицата, заподозрени, че са организирали незразрешената част от протеста. 40 души са арестувани за различни постъпки, включително нарушаване на Закона за обществения ред, възпрепятстване на движението по магистрала и нападения срещу служители на службите за спешна помощ.

Около 2 ч. тази сутрин всички протестиращи са се разотишли, а „Бридж стрийт“ е отворена, съобщи полицията.