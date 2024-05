Учени използват изкуствен интелект, за да намерят партньорка на застрашено мъжко растение, описано като най-самотното в света, съобщи Би Би Си.

Изследователски проект, ръководен от Университета на Саутхемптън, претърсва горите на Южна Африка, където е открит единственият известен Encephalartos woodii (E. woodii). Е. Ууди е цикасово растение, ендемично за региона.

На кое дърво е кръстена Бразилия

То носи името на откривателя си Джон Медли Ууд, който го намерил в гората оНгойе през 1895 година.

27. Wood's cycad (E. woodii)🌴Palm-like cycad, <6m tall, S Africa🇿🇦Only 1 (male) plant has ever been found (1895), species now extinct in the wild, all survivors are clones...a sad bunch of lonely guys♂️Extinction causes: ? @kewgardens #CenturyofExtinction https://t.co/lEcN6Nd7SE pic.twitter.com/OvfoCkYMFq